Marcos Siebert, el otro argentino que se suma a la carrera de Verstappen y Rossi

El piloto argentino fue confirmado por el equipo Motopark para disputar la fecha final en Portimao con un Mercedes-AMG GT3.

El automovilismo argentino tendrá otro representante en la definición del GT World Challenge. Marcos Siebert fue confirmado por el equipo Motopark para competir este fin de semana en Portimao, Portugal, a bordo de un Mercedes-AMG GT3 número 19. De esta manera, serán dos los pilotos argentinos que participarán de la última fecha del campeonato, en un evento que también contará con figuras internacionales de primer nivel.

La noticia fue anunciada por Motopark a través de sus redes sociales, donde confirmó la presencia del marplatense en la competencia. Su incorporación suma un nuevo atractivo para los fanáticos argentinos, que tendrán la posibilidad de seguir a dos representantes nacionales en una de las categorías más importantes del automovilismo de Gran Turismo.

Uno de los principales focos de atención estará puesto en el enfrentamiento entre Siebert y Nacho Montenegro, quien también será parte de la cita portuguesa. Ambos competirán en la Silver Cup, por lo que sus actuaciones tendrán un condimento especial al compartir la misma divisional. La presencia de los dos argentinos promete una disputa interesante en un fin de semana que marcará el cierre de la temporada.

Además, la fecha de Portimao tendrá un atractivo internacional por la participación de nombres reconocidos del deporte motor, entre ellos Max Verstappen y Valentino Rossi. La presencia de estas figuras convierte al evento en una cita destacada para los seguidores de las carreras de GT3, con pilotos de distintas trayectorias y categorías reunidos en el circuito portugués.

La actividad oficial comenzará este viernes a las 4.45 de la madrugada, hora argentina, con la Práctica Libre 1. Desde ese primer contacto con la pista, Siebert tendrá la oportunidad de trabajar en la puesta a punto del Mercedes-AMG GT3 número 19 y adaptarse a las exigencias de un trazado que será escenario de la definición del campeonato.

Marcos se mostró entusiasmado con este llamado para estar al frente de un auto Mercedes en Portugal, donde compartirá pista con pilotos de jerarquía internacional como el tetra campeón de la Formula 1, Max Verstappen, y el múltiple campeón del motociclismo de velocidad, Valentino Rossi.

Con esta confirmación, Marcos Siebert se suma a Nacho Montenegro y amplía la presencia argentina en el cierre del GT World Challenge. La expectativa estará puesta en el rendimiento de ambos pilotos durante el fin de semana y en la posibilidad de que los representantes nacionales sean protagonistas en la Silver Cup, frente a una grilla internacional de alto nivel.