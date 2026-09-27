Balcarce volvió a rugir: 27.000 personas en la histórica reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio

Después de 15 años sin automovilismo, el mítico circuito volvió a recibir una multitud récord para el TC Pick Up y fue escenario del triunfo de Antonino Sganga en el TC Pista Pick Up.

El automovilismo volvió a ser protagonista en Balcarce después de 15 años y lo hizo con una verdadera fiesta en el Autódromo Juan Manuel Fangio. La esperada reinauguración del escenario reunió a una multitud que acompañó durante toda la jornada y volvió a llenar de ruido y pasión las tribunas de un circuito emblemático para el deporte motor argentino.

La convocatoria superó todas las expectativas: 27.000 personas se hicieron presentes en el autódromo y marcaron un récord histórico de público para la categoría TC Pick Up. La magnitud de la asistencia quedó reflejada también en el estacionamiento, que se encontraba completamente cerrado y sin lugares disponibles desde las 12 del mediodía.

La jornada contó con la participación de las categorías TC Pick Up y TC Pista Pick Up, que le pusieron nuevamente el sonido de los motores al Juan Manuel Fangio. El regreso del automovilismo después de una espera de una década y media convirtió a Balcarce en el centro de atención de los fanáticos de los fierros.