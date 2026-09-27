La historia vuelve a ponerse en marcha en Balcarce: el autódromo Juan Manuel Fangio recibe nuevamente al automovilimo nacional

El Fangio recupera el rugir de los motores y Balcarce vuelve a escuchar su propia historia.

Hay sonidos que forman parte de la identidad de un lugar. Y en Balcarce, el sonido de un motor acelerando sobre la sierra La Barrosa es, sin dudas, uno de ellos. Después de 15 años de espera, el autódromo Juan Manuel Fangio recupera el movimiento del automovilismo nacional con la llegada de las TC Pick Up. Será mucho más que una carrera: será el reencuentro de una ciudad profundamente ligada al deporte motor con uno de sus escenarios más emblemáticos.

En consecuencia, este 27 de septiembre quedará marcado en la historia del circuito balcarceño. Las camionetas de la categoría fiscalizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera serán las encargadas de inaugurar esta nueva etapa competitiva del Fangio, luego de los trabajos y modificaciones realizados para recuperar el escenario y permitir nuevamente la llegada de una categoría nacional.

No se trata solamente de volver a abrir un portón o de poner nuevamente en marcha una competencia. Para Balcarce, la reapertura significa recuperar una parte de aquello que durante décadas la convirtió en una referencia del automovilismo argentino.

Después de 15 años, la historia vuelve a ponerse en marcha en Balcarce.

Un autódromo con un entorno distinguido en la Argentina

Ubicado sobre la sierra La Barrosa, el Fangio posee un trazado particular y un entorno que lo distinguió históricamente entre los circuitos del país. Ahora, después de un largo período de inactividad, vuelve a llenarse con el movimiento de los equipos, los pilotos y los aficionados.

La expectativa se sintió en la ciudad. La llegada de las carreras de TC Pick Up y de TC Pista Pick Up no solamente devuelve la competencia al circuito, sino que también movilizará a distintos sectores vinculados con el turismo y la actividad comercial, desde hoteles y restaurantes hasta los comercios que recibirán a quienes lleguen para vivir este acontecimiento.

Un rugido esperado durante 15 años vuelve a escucharse en Balcarce.

Componentes emotivos para Balcarce

Y habrá, además, un componente especialmente emotivo: varios pilotos con una relación directa con Balcarce decidieron ser parte de este regreso. Entre ellos estarán José y su hijo Diego Ciantini, nacido en la ciudad, mientras que Santiago Mangoni, también oriundo de las sierras, regresará a la categoría para formar parte de una jornada que tendrá un significado particular para los protagonistas y para el público local.

La actividad comenzó el viernes con la inauguración del gobernador bonaerense Axel Kicillof y los primeros entrenamientos de los equipos; y continuó durante este sábado. Después de 15 años, el momento finalmente llegó.

Balcarce vuelve a tener motores, boxes, pilotos, equipos y fanáticos alrededor de su histórico circuito. Y cuando las TC Pick Up vuelvan a recorrer este domingo el trazado que se levanta sobre La Barrosa, no será simplemente el comienzo de una nueva fecha del calendario: será la imagen de un escenario histórico recuperando su lugar y de una ciudad reencontrándose con una parte esencial de su historia.