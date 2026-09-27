El regreso soñado del automovilismo tuvo dueño: Hernán Palazzo ganó en Balcarce ante 27.000 personas

El Juan Manuel Fangio volvió a recibir automovilismo a lo grande: récord de público, una final llena de emociones y Hernán Palazzo festejando ante una multitud.

Balcarce volvió a vivir una verdadera fiesta del automovilismo y el regreso del deporte motor al autódromo Juan Manuel Fangio, después de 15 años, tuvo el desenlace soñado. 27.000 personas colmaron el circuito y marcaron un récord histórico de público para el TC Pick Up, mientras que el estacionamiento quedó completamente cerrado y sin lugares disponibles desde las 12.

Familias, fanáticos y vecinos fueron testigos de una jornada que quedará para siempre en la memoria de la ciudad: con el rugido de los motores otra vez presente en el mítico escenario, Antonino Sganga se quedó con la victoria en el TC Pista Pick Up y Hernán Palazzo hizo lo propio en el TC Pick Up, coronando con dos grandes triunfos una reinauguración que tuvo emoción, velocidad y una multitud que volvió a abrazar al automovilismo.

La jornada contó con la presencia del TC Pista Pick Up y el TC Pick Up, que protagonizaron carreras cargadas de emoción. En la primera de ellas, Antonino Sganga escribió su nombre como nuevo ganador de la categoría. En su primera experiencia en Balcarce, el piloto del Gurí Martínez Competición aprovechó los primeros metros para superar al poleman Nahuel Cordone, con su Ford Ranger, y a partir de allí construyó una victoria con autoridad para conseguir su primer triunfo en esa categoría.

Pero la gran definición del domingo estuvo en el TC Pick Up, donde Hernán Palazzo se quedó con una final espectacular y cargada de alternativas. El piloto protagonizó una carrera de enorme intensidad, con constantes cambios en la punta entre Otto Fritzler, Mariano Werner y Diego Ciantini, hasta que Palazzo logró tomar el control en el momento decisivo. En las últimas cuatro vueltas consiguió establecerse adelante y sostuvo la posición para quedarse con una victoria fundamental.

El segundo lugar tuvo un sabor especial para Diego Ciantini. El piloto local fue protagonista durante buena parte de la competencia y estuvo muy cerca de conseguir un festejo inolvidable frente a su gente. Finalmente debió conformarse con el segundo puesto, aunque completó un podio histórico en el regreso del automovilismo a Balcarce. Otto Fritzler, que también había ganado una de las series, terminó tercero después de perder terreno durante el tramo final de la carrera.

Werner por delante de Ciantini

Uno de los grandes protagonistas que terminó con las manos vacías fue Mariano Werner. El entrerriano había comenzado el domingo de la mejor manera al quedarse con la serie más rápida y conseguir la pole position para la final. Con su Foton Tunland G7, además, había logrado su cuarta victoria parcial de la temporada. Sin embargo, cuando faltaban apenas cuatro vueltas para la bandera a cuadros, su camioneta quedó en neutro y Werner tuvo que ingresar a boxes, perdiendo todas sus posibilidades de pelear por la victoria.

Las series habían mostrado justamente el potencial de los principales candidatos. Werner había superado rápidamente la amenaza de Agustín Canapino en la primera batería para conseguir su cuarto triunfo parcial del año, mientras que Fritzler se impuso en la segunda después de un entretenido duelo con Diego Azar. El local Ciantini también se había metido en la pelea, aunque posteriormente perdió posiciones y terminó séptimo en esa batería.

Mariano Werner el poleman

Así, el regreso del automovilismo al autódromo Juan Manuel Fangio terminó superando todas las expectativas. 27.000 personas, récord histórico de público para el TC Pick Up, dos categorías en pista y una final que tuvo a Hernán Palazzo como gran ganador, con Diego Ciantini segundo ante su gente y Otto Fritzler tercero. Después de 15 años de espera, Balcarce volvió a rugir y el espectáculo estuvo a la altura de la historia de un circuito que otra vez se siente vivo.