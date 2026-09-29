La vigencia del “Gurí” Martínez a los 60 años: el histórico piloto del TC volvió a demostrar su capacidad en Balcarce

El Gurí Martínez en acción en la TC Pick Up el último domingo en Balcarce. (Foto ACTC)

El eterno Omar “Gurí” Martínez volvió a ponerse al volante de un vehículo de competición y protagonizó una destacada actuación el último domingo en el regreso de la actividad al autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce con el retorno de una categoría de la ACTC.

A los 60 años, el entrerriano participó de la fecha de TC Pick Up y finalizó cuarto, después de mantenerse durante buena parte de la competencia dentro del grupo de pilotos que peleaba por las posiciones de privilegio.

El regreso al escenario balcarceño representaba un desafío particular. Las características del circuito ubicado en la sierra La Barrosa planteaban una exigencia importante y Martínez sabía que debía enfrentarse a una pista que demanda mucho de los pilotos. Sin embargo, la posibilidad de volver a competir allí pudo más.

La Pick Up en la que compitió el “Gurí” Martínez en el autódromo Juan Manuel Fangio. (Foto ACTC)

Un retiro que nunca alejó al “Gurí” Martínez de las pistas

El “Gurí” se retiró del Turismo Carretera en 2019, aunque nunca se alejó definitivamente de las pistas. Cada oportunidad para volver a competir significó una nueva posibilidad de disfrutar de la actividad que marcó su trayectoria deportiva. Actualmente también continúa vinculado al karting.

En Balcarce, esa experiencia volvió a quedar reflejada sobre la pista. Martínez sostuvo el ritmo frente a pilotos más jóvenes y logró mantenerse en el pelotón de punta durante una jornada exigente, hasta recibir la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Su actuación volvió a poner en escena a uno de los nombres históricos del automovilismo argentino. Después de haber dejado el Turismo Carretera como competidor regular, el Gurí encontró distintas oportunidades para continuar corriendo y, esta vez, aprovechó el regreso del Fangio para volver a medirse en una categoría nacional.