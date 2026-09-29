Tras la fiesta en el autódromo Juan Manuel Fangio, dura sanción a Werner: multa millonaria y largada desde el fondo

La fiesta por el regreso del automovilismo nacional al autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce ya quedó atrás, pero las consecuencias deportivas de aquella jornada comenzaron a conocerse. La comisión asesora y fiscalizadora de la ACTC resolvió aplicar distintas sanciones luego de la competencia de TC Pick Up y TC Pista Pick Up, entre ellas un fuerte castigo para Mariano Werner.

El piloto de TC Pick Up recibió una multa de $20 millones y deberá largar desde la última posición en la próxima final de la categoría en la que participe. Ambas sanciones están vinculadas con el incumplimiento del artículo 36 del reglamento técnico de TC Pick Up 2026, referido a la compresión.

La multa deberá ser depositada por cuenta y orden de la ACTC a la Fundación Favaloro antes de la próxima competencia de TC Pick Up en la que participe Werner. Una vez realizado el pago, deberá comunicarse el cumplimiento al departamento deportivo de la ACTC.

Werner en el autódromo Juan Manuel Fangio. (Foto Leandro Rosso)

El castigo también alcanzó a Guillermo Pianca, preparador del motor de la TC Pick Up N° 3 de Werner. En su caso, la CAF estableció una multa de $10 millones por la misma infracción al artículo 36 del reglamento técnico. El importe deberá ser depositado dentro de los 30 días de su notificación a la fundación Favaloro.

Werner no fue el único sancionado

Werner no fue el único piloto alcanzado por las resoluciones posteriores a la competencia de Balcarce. Agustín Canapino recibió un apercibimiento por una maniobra considerada peligrosa durante la largada de la final de TC Pick Up, en la que estuvo involucrada la camioneta N° 110 de Diego Azar.

Marco Dianda, en tanto, recibió dos sanciones por declaraciones consideradas inapropiadas y encuadradas en el artículo 55, inciso 07-15, del reglamento. El piloto deberá pagar una multa de $10 millones, también destinada a la Fundación Favaloro, y largar desde la última posición en la próxima final que dispute.

Otra de las resoluciones alcanzó a Juan José Suárez. La ACTC determinó que deberá largar desde la última posición tanto en la próxima serie como en la próxima final que dispute en cualquier categoría. La sanción responde a una maniobra considerada peligrosa contra la TC Pista Pick Up N° 67, perteneciente a Santiago Biagi.

Citación para Werner

Además de las sanciones, la ACTC dispuso dos citaciones. Mariano Werner deberá presentarse de manera presencial ante el organismo el martes 6 de octubre a las 15, mientras que Juan Pablo Alberti, piloto de TC Pista Pick Up, fue citado para las 15.30 del mismo día.

Las resoluciones fueron comunicadas este martes 29 de septiembre, apenas dos días después de la jornada que marcó el regreso del automovilismo nacional al autódromo Juan Manuel Fangio, donde la actividad reunió a miles de espectadores y tuvo a Hernán Palazzo como ganador de la final de TC Pick Up.