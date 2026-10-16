Lionel Messi pudo no jugar en Barcelona: la frase que casi cambia la historia del fútbol

Documentos inéditos de La Masia revelaron las dudas que existían sobre el físico del argentino cuando llegó a Barcelona.

La historia de Lionel Messi en Barcelona estuvo cerca de comenzar con una decisión completamente diferente. Más de dos décadas después de su llegada a España, salieron a la luz informes de La Masia que reflejan las dudas que generaba su incorporación por su desarrollo físico, pese a que ya mostraba una calidad técnica extraordinaria. El periodista Florent Torchut, de France Football, reveló documentos que muestran que no todos estaban convencidos de fichar al joven argentino. Uno de los informes fue contundente: “No se le debe fichar”.

En aquel momento, Messi tenía apenas 13 años y necesitaba un tratamiento para su problema de crecimiento, una situación que condicionaba su futuro y el de su familia. Entre las observaciones de los responsables de evaluar a los juveniles, su baja estatura aparecía como un obstáculo para competir en categorías superiores. “Calidad técnica indiscutible, pero su limitación física (142 cm) le impide competir”, señalaba uno de los documentos, que proponía seguir su evolución y volver a evaluarlo un par de años después.

El informe que comparó a Lionel Messi con Maradona

Sin embargo, no todos los análisis fueron negativos. Otros evaluadores destacaron que Messi sobresalía claramente por encima de sus compañeros gracias a su habilidad, su visión de juego, su capacidad para el uno contra uno y su precisión en los pases y remates. Uno de los informes incluso lo comparó con Diego Maradona, el máximo referente del fútbol argentino de aquella época: “Salvando las distancias, es un Maradona pequeño de edad. Yo lo ficharía, tiene que ir a mucho más. Ya veremos su evolución”. Esa mirada resultó clave en un debate que terminó con el Barcelona apostando por su talento.

Messi y la comparación con Maradona

Los documentos también describían a un futbolista técnicamente completo, ágil e inteligente, con un regate que le permitía marcar diferencias frente a rivales de mayor tamaño. Al mismo tiempo, advertían que su físico todavía representaba una desventaja en los duelos aéreos y en los enfrentamientos con jugadores más desarrollados. La discusión interna reflejaba el riesgo que implicaba incorporar a un chico que necesitaba acompañamiento médico y deportivo, pero también la posibilidad de quedarse con un talento fuera de lo común.

La apuesta del Barcelona terminó transformándose en una de las decisiones más trascendentes de la historia del fútbol. Messi debutó oficialmente con el primer equipo el 16 de octubre de 2004, en un derbi frente al Espanyol, cuando ingresó en el segundo tiempo en lugar de Deco por decisión del entrenador Frank Rijkaard. Tenía 17 años y comenzaba una carrera que lo convertiría en el máximo goleador histórico del club y en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

El esperado debut de Messi ante el Espanyol

Más de dos décadas después de aquel estreno, los informes de La Masia permiten dimensionar cuánto estuvo en juego durante los primeros pasos de Messi en Barcelona. Las dudas sobre su estatura contrastaban con los elogios a una técnica que ya lo diferenciaba del resto.

Después de tantas dudas, la apuesta del Barcelona fue inmejorable

El club decidió apostar por él y el argentino respondió con una trayectoria extraordinaria, repleta de títulos, récords y actuaciones memorables. Lo que para algunos era un riesgo por su físico terminó convirtiéndose en una de las mayores historias de éxito que conoció el deporte mundial.