Incorporan una máquina trituradora para desechar motos, escapes y autos quemados

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur)- incorporó una máquina trituradora a raíz del incremento de reclamos vecinales por vehículos quemados en la vía pública el último año.

Este nuevo equipamiento permitirá la destrucción de partes de motos, escapes y autos quemados en la vía pública, tanto como neumáticos y escombros de hormigón para su posterior reutilización, con el objetivo de ordenar y mejorar el espacio público, cuidar el ambiente y brindar más seguridad a los vecinos.

El Municipio incorporó una máquina trituradora ante el aumento de reclamos por vehículos quemados en la vía pública

De esta manera, el material producto de los distintos operativos de limpieza y control que lleva a cargo personal municipal encuentra una forma de ser reconvertida en materia prima que será empleada luego en la fabricación de mobiliario urbano o en el refuerzo de algunos caminos que se remodelan en espacios públicos.

Desde el Emsur aseguraron que el retiro de vehículos en desuso de la vía pública, tiene impacto directo en la seguridad vial, la salubridad pública y la preservación del ambiente y destacaron que se continuará trabajando en la erradicación de vehículos abandonados y motos secuestradas, en pos de la mejora, reacondicionamiento y recuperación de distintos espacios públicos de la ciudad para los vecinos.