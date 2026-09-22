Casi dos años después, reactivan el proyecto para municipalizar inmuebles abandonados en Mar del Plata

El proyecto para intervenir sobre inmuebles abandonados volvió a ser analizado en el Concejo Deliberante, casi dos años después de su presentación.

El proyecto que busca establecer un mecanismo para avanzar sobre los inmuebles abandonados y, en determinados casos, incorporarlos al patrimonio municipal volvió a tomar impulso en el Concejo Deliberante, casi dos años después de su presentación.

La iniciativa de la Coalición Cívica había ingresado en octubre de 2024 y ese mismo mes fue analizada y aprobada en la Comisión de Obras. En aquella oportunidad, los concejales resolvieron solicitar información a Obras Sanitarias (Osse), el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), con el objetivo de reunir datos considerados necesarios para continuar con el tratamiento del expediente.

La Comisión de Legislación insistió en informes ya pedidos hace casi dos años.

El paso del tiempo hizo que el proyecto quedara virtualmente frenado a la espera de esas respuestas. Osse había remitido remitió su informe en octubre de 2025, donde detalló que 34.896 presentaban deudas desde 2015 por más de 68 períodos; mientras que Emsur y la Agencia de Recaudación Municipal no respondieron a los requerimientos realizados por el Concejo.

Ahora, con el expediente en la Comisión de Legislación, el tema volvió a ponerse sobre la mesa. En el marco del nuevo tratamiento se decidió reiterar el pedido de información a Emsur y a la Agencia de Recaudación Municipal, para intentar, dos años después, contar con la mirada de esas áreas sobre el proyecto de un bloque oficialista.

La propuesta apunta a generar herramientas para que el Municipio pueda intervenir frente a propiedades que permanecen abandonadas durante largos períodos y cuyos titulares no cumplen con las obligaciones vinculadas al mantenimiento de los inmuebles.

El proyecto había advertido especialmente sobre las consecuencias que generan este tipo de propiedades en distintos barrios, tanto por cuestiones de higiene y seguridad como por el deterioro del entorno urbano.

El proyecto toma como referencia herramientas previstas en la legislación vigente y plantea un procedimiento que permita identificar los casos en los que podría corresponder que un inmueble abandonado pase a formar parte del patrimonio municipal.

En la propuesta de la Coalición Cívica, se había remarcado que el Censo 2022 arrojó que en General Pueyrredon había unas 86 mil viviendas desocupadas, aunque se desconoce cuántas de ellas están abandonadas.