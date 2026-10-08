La plaza de El Martillo que busca homenajear a San Martín quedó a un paso de tener nombre oficial

La plaza del barrio El Martillo que podría llamarse oficialmente “17 de Agosto” en homenaje al general José de San Martín.

El proyecto para imponer oficialmente el nombre de “Plaza 17 de Agosto” a un espacio verde del barrio El Martillo avanzó con su aprobación por unanimidad en la Comisión de Obras del Concejo Deliberante. De esta manera, cumplió con el último tratamiento en comisión y quedó listo para ser debatido en la próxima sesión del cuerpo legislativo.

La iniciativa propone denominar de esa manera al espacio público delimitado por las calles Gonzales Chaves bis, Casildo Villar bis, Ricardo Güiraldes bis y Federico García Lorca. Actualmente, los vecinos lo identifican informalmente como “Plaza Vecinos Procrear El Martillo”, por el origen de ese sector del barrio a partir del programa habitacional.

La Comisión de Obras firmó dictamen favorable al proyecto de Bussetti.

El proyecto había sido presentado en marzo por el concejal Julián Bussetti y surgió a partir de una propuesta de los propios vecinos. En septiembre había recibido el aval, también por unanimidad, de la Comisión de Educación, luego de contar con informes favorables de organismos municipales vinculados al espacio público.

El nombre elegido hace referencia al 17 de agosto, fecha del fallecimiento del general José de San Martín, y busca darle al espacio una denominación oficial vinculada con la figura del Libertador. Según los fundamentos de la iniciativa, la propuesta apunta además a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los vecinos del barrio.

El expediente también destaca que la Municipalidad se ocupa actualmente del mantenimiento y conservación del predio, que cuenta con juegos y equipamiento destinado a actividades recreativas, deportivas y de socialización.

Además de la Plaza San Martín y el Parque San Martín, el Libertadores ahora sumará un tercer espacio verde en su homenaje.

El autor de la propuesta, Julián Bussetti (Pro) resaltó que la denominación de los espacios públicos constituye además una forma de fortalecer la identidad barrial y el sentido de pertenencia. En este caso, la propuesta apunta a que el espacio tenga una denominación oficial surgida de la propia comunidad.

Con la aprobación de Obras, el expediente quedó en condiciones de llegar al recinto, donde será tratado y aprobado en la próxima sesión, por lo que la denominación de Plaza 17 de Agosto quedará formalizada mediante ordenanza.