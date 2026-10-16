Un camión de mudanzas arrancó cables y derribó dos postes en una esquina de Mar del Plata

Un camión de mudanzas provocó importantes destrozos este viernes por la mañana en el sudoeste de Mar del Plata, luego de enganchar los cables del tendido aéreo en una esquina.

El incidente ocurrió alrededor de las 8.30 en la zona de avenida Polonia y Elcano, en el límite de los barrios Bosque Alegre y Santa Mónica. Como consecuencia de la maniobra, se rompieron dos postes y se dañaron cables de fibra óptica y de otros servicios.

Según fuentes consultadas por 0223, los operarios debieron reemplazar los dos postes que fueron derribados por el camión y realizar trabajos sobre el cableado afectado. El episodio también provocó cortes en el servicio de internet, que luego fue restablecido.

“El camión venía por Polonia, dobló en Elcano y ahí agarró los cables”, explicaron las fuentes consultadas. Además, indicaron que fue necesario cambiar un tramo importante del tendido para normalizar el servicio.

Pese a la caída de las estructuras y los daños materiales, no se registraron personas heridas