Un camión despistó y casi provoca un accidente en la ruta 11

Los vehículos que se desplazaban por detrás consiguieron frenar y no hubo ninguna colisión.

Por motivos que son materia de investigación, el conductor de un camión con acoplado realizó este miércolés por la tarde una maniobra temeraria en la ruta 11 y estuvo al borde de ocasionar un accidente.

El preocupante episodio se registró alrededor de las 16 en el carril en dirección a Mar del Plata, a la altura del Parque Camet, donde el rodado de grandes dimensiones despistó y quedó cruzando la vía y mirando hacia el sentido contrario.

Aunque se desconocen las razones que produjeron el hecho, una parte del vehículo finalizó encima del boulevard y a escasos metros de impactar con un poste de luz.

La situación fue advertida por otros automovilistas que transitaban por la zona de alto flujo vehicular, especialmente en ese horario de la tarde.

Según pudo conocer 0223, el camión no colisionó con ningún auto y no hubo heridos. La circulación fue normalizada minutos después.