Preocupación por Emiliano Dibu Martínez: salió en camilla tras un durísimo choque en la Premier League

El arquero de la Selección Argentina sufrió un fuerte impacto en el duelo entre los Blues y el Everton, debió ser atendido en el campo de juego y se retiró en camilla.

Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó el momento más preocupante de la jornada de la Premier League. En la victoria del Chelsea por 2-0 ante Everton, por la séptima fecha de la temporada 2026/27, el arquero argentino sufrió un durísimo choque que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico y generó preocupación por su estado físico.

El fuerte golpe que obligó a retirar al Dibu Martínez en camilla

Todo ocurrió a los 64 minutos del encuentro disputado en Goodison Park. Everton tenía un tiro libre peligroso a favor y la pelota llegó al área mediante un envío aéreo. En ese momento, Martínez salió decidido a cortar el centro, pero terminó protagonizando una violenta colisión con el defensor Jarrad Branthwaite.

El impacto fue tan fuerte que ambos futbolistas quedaron tendidos sobre el césped y necesitaron asistencia médica. La situación encendió las alarmas, especialmente por la posición de Martínez tras el choque y la necesidad de que los especialistas ingresaran rápidamente para atenderlo.

Luego de varios instantes de preocupación, los médicos determinaron que el arquero argentino no podía continuar en el partido. El marplatense debió ser retirado en camilla y reemplazado, en una escena que pasó a ocupar el centro de la atención mucho más allá del resultado deportivo.

La victoria de Chelsea por 2-0 quedó así en un segundo plano frente a la situación del guardameta de la Selección Argentina. La principal preocupación pasó a ser su estado físico y la evolución posterior al golpe, mientras los hinchas argentinos seguían con atención las novedades sobre uno de los referentes del equipo nacional.