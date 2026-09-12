Del dedo del Dibu a la Selección de vóley: el emprendimiento marplatense que protege a los deportistas argentinos

"Artrogrip", el emprendimiento de los marplatenses Francisco y Leandro, que tuvo su pico de popularidad tras llegar a las manos del arquero Emiliano Martinez, siguió creciendo en propuestas y diseños de protectores.

Se trata de la innovadora idea de los grips impresos en 3D, que protegen los dedos de los jugadores durante las prácticas. Después del Mundial 2026, el emprendimiento rediseñó sus productos, sumó modelos y firmó un convenio con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) para acompañar a deportistas de otras disciplinas.

Leandro y Francisco contaron que buena parte de las ideas surge de escuchar a los propios deportistas.

“Nos llamaron de la AFA por el famoso dedo roto del Dibu, para que pudiera jugar en el Mundial”, contó Leandro a 0223 sobre el momento en que el emprendimiento tomó fuerte dominio público y agregó: “(Emiliano) tuvo peso en el Mundial, así que nosotros súper felices. Y gracias a él, es donde estamos ahora”.

“Crecimos mucho gracias a eso y gracias a Mar del Plata, que es la ciudad que nos apoya siempre desde un inicio”, remarcó Francisco y subrayó que el progreso no quedó limitado al fútbol. Los emprendedores empezaron a trabajar con deportistas de otras disciplinas y recientemente firmaron un convenio con el Enard de cara a participar en los Juegos Olímpicos.

Además contaron que desarrollaron productos para la Selección argentina de vóley y que ahora apuntan al básquet. Sobre la posibilidad de que una figura como Facundo Campazzo pueda convertirse en una suerte de “próximo Dibu”, los emprendedores dijeron: “Ojalá no se rompa, pero si lo quieren usar por prevención nosotros estaríamos más que felices".

Mezclar y dar de nuevo

La enorme demanda que generó el producto después de la aparición junto a Emiliano Martínez no le permitió a los emprendedores desarrollar el producto como hubieran querido. "El momento en que salió lo del Dibu explotó y no tuvimos el tiempo que nos hubiera gustado para hacer las cosas mejores, así que volvimos a hacer todo desde cero para mejorarlo”, explicó Francisco.

El resultado de ello fue una nueva versión del protector tradicional. “Ahora son más elásticos, más cómodos y más resistentes”, detalló el emprendedor y contó que a los clientes que adquirieron el primer modelo le hicieron un descuento especial para probar los segundos. “Tuvieron una confianza enorme, es la gente que confió en nuestro producto y en nosotros”, agregó Leandro.

La propuesta también se amplió con nuevos desarrollos, entre ellos un protector para el pulgar que puede mojarse, protege la articulación y entra en cualquier guante. También sumaron kits para quienes necesitan cubrir el dedo completo o tienen lesiones en otras falanges.

Para cerrar, los chicos contaron que buena parte de las ideas surge de escuchar a los propios deportistas. “Nos basamos en las recomendaciones que da la gente en Instagram y demás". Y agregaron: "Siempre estamos mirando, gente que dice: ‘Che, yo tengo lesionado tal cosa’, y nosotros decimos: ‘Che, estaría bueno ayudar’”.