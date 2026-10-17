Preocupación por el Dibu Martínez: dieron bien los estudios, pero deberá pasar por el quirófano

El Dibu Martínez sufrió una lesión en la mandíbula: qué se sabe de su estado de salud

La preocupación por Emiliano “Dibu” Martínez se instaló este sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, cuando el arquero argentino sufrió un durísimo choque que lo obligó a abandonar el campo de juego en camilla. Tras el impacto, fue trasladado a un hospital para someterse a distintos estudios médicos que permitieran determinar el alcance de las lesiones.

El arquero argentino sufrió un fuerte choque con un rival durante el encuentro entre Chelsea y Everton.

Las primeras noticias llevaron algo de tranquilidad: la tomografía de cabeza no mostró complicaciones y los exámenes realizados en la zona del cuello y la espalda también dieron resultados favorables. Además, se descartó una conmoción cerebral, uno de los principales temores después del golpe que encendió las alarmas durante el encuentro.

Sin embargo, con el correr de las horas se conoció una novedad importante sobre su estado de salud. El periodista Gastón Edul informó que los estudios más relevantes dieron bien, aunque el arquero del Chelsea presenta una lesión en la mandíbula y deberá ser operado. Por el momento, no se precisaron mayores detalles sobre el procedimiento ni los plazos estimados para su recuperación.

La situación también es seguida de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Incertidumbre por su disponibilidad

La intervención quirúrgica será clave para conocer cómo evoluciona el marplatense y cuándo podrá volver a la actividad. Mientras tanto, la prioridad pasa por completar el tratamiento y garantizar una recuperación adecuada tras el fuerte impacto. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre su situación.

La noticia también genera atención en la Selección Argentina, que tiene previstos dos amistosos en noviembre: frente a Uruguay, el día 13, y ante Costa Rica, el 17. La evolución del arquero será determinante para saber si podrá estar disponible para esos compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Por ahora, no hay certezas sobre los tiempos de recuperación ni sobre su presencia en los próximos partidos de su club o del seleccionado nacional. Aunque los estudios descartaron complicaciones importantes, la operación en la mandíbula abre un nuevo interrogante sobre el futuro inmediato del Dibu Martínez.