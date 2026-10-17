Unión llegó a sacar 16 puntos de ventaja, pero River le dio vuelta una noche que parecía perfecta

El Celeste cayó por 83-74 ante River en el José Martínez, pese a una actuación brillante de Juan Esteban De La Fuente.

La Liga Argentina de Básquet comenzó con una derrota para Unión de Mar del Plata. En su estreno en la competencia, el equipo dirigido por Juan Aquino perdió por 83-74 frente a River Plate, como local en el estadio José Martínez. El Celeste mostró intensidad defensiva, buenas respuestas de sus juveniles y momentos de gran básquet, pero pagó caro su caída de rendimiento en la segunda mitad.

La gran figura de la noche fue Juan Esteban De La Fuente, quien tuvo una actuación sobresaliente y cerró el encuentro con 33 puntos, producto de 8 triples convertidos en 17 intentos. El escolta fue determinante durante la primera parte y sostuvo ofensivamente al conjunto marplatense en los momentos más complicados. Además, Joaquín Cabrera aportó 12 unidades y cinco rebotes, mientras que Patricio Piñero sumó otros 11 puntos. En River, Juan Cruz Conte Grand fue el máximo anotador con 19.

El comienzo alimentó la ilusión de Unión. Con dos triples consecutivos de De La Fuente, el local se adelantó 6-0, aunque River reaccionó rápidamente con un parcial de 7-0. Durante varios minutos, Juane fue la principal vía de gol del Celeste, hasta que aparecieron Piero y Kibi para acompañarlo. Con 13 puntos de su máxima figura, el equipo marplatense cerró el primer cuarto arriba por 19-17.

En el segundo parcial, Unión alcanzó su mejor versión. La rotación no le quitó intensidad y De La Fuente continuó castigando desde larga distancia, incluso con lanzamientos muy lejanos. La defensa también fue protagonista, con una presión constante que obligó a River a tomar decisiones incómodas. El local llegó a sacar 16 puntos de ventaja, pero el Millonario encontró respuestas y achicó la diferencia antes del descanso: se fueron a los vestuarios con el marcador 45-40. Hasta ese momento, De La Fuente ya había anotado 28 puntos, con siete triples en 12 intentos.

La historia cambió por completo en el tercer cuarto. River salió decidido a revertir el resultado, metió un parcial de 8-0 y pasó al frente. Desde entonces, la visita controló mejor los espacios, mejoró su funcionamiento colectivo y endureció su defensa, mientras Unión perdió fluidez y efectividad. El conjunto visitante aprovechó ese pasaje para tomar el control del encuentro y llegar al último período con una ventaja de 62-55.

En el cierre, Unión intentó recuperar el protagonismo: un triple de Corroto y una corrida de De La Fuente le permitieron acercarse nuevamente a cinco puntos e incluso quedar a una unidad. Sin embargo, cuando el Celeste buscaba completar la remontada, apareció un triple de Digón que volvió a darle aire a River. Finalmente, el equipo marplatense no pudo revertir la historia y comenzó su camino en la Liga Argentina con una derrota por 83-74. Más allá del resultado, la actuación de De La Fuente y los buenos pasajes iniciales dejaron aspectos positivos para trabajar de cara a los próximos compromisos.

El próximo partido para el equipo de Juan Aquino será el martes también como local dn el José Martínez pero en este caso ante Central Entrerriano el martes 20 de octubre

Síntesis:

Unión: De La Fuente 33, Cabrera 12, Piñero 11, Kibi 8, Flossi 4, Corroto 3, Montoya 3.

Marcador: 19-17, 45-40, 55-62, 74-83

Estadio: José Martínez