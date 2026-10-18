Alvarado se quedó a un paso de la final: el equipo de Martel deberá jugar la révalida por el segundo ascenso

Alvarado llegó al Minella con la obligación de dar vuelta la serie que lo tenía abajo 1-0 tras la derrota agónica en Río Negro el domingo pasado, pero no lo consiguió. Empujó, se llevó puesto a Cipolletti pero no consiguió más que un 0-0 y deberá jugar la révalida por el segundo ascenso.

El comienzo tuvo ritmo e intensidad, con un Cipolletti dispuesto a atacar y un Alvarado que apostó a la velocidad de sus extremos. La visita contó con una de las chances más claras a través de Trejo, que bajó la pelota dentro del área y sacó un zurdazo que Bilbao desvió al córner. Del otro lado, Castellano y Speck intentaron generar peligro, aunque sin precisión en la definición.

Con el correr de los minutos, el Torito tomó la iniciativa y acumuló intentos por las bandas, pero le costó encontrar claridad en los últimos metros. La posesión y la intención ofensiva estuvieron del lado del equipo marplatense, que necesitaba ganar para revertir la serie y meterse en la final. Sin embargo, Facundo Crespo respondió cuando fue exigido y el marcador no se movió antes del descanso.

La atajada de Crespo que frustró la ilusión del Torito

En el inicio del complemento, Martel mandó a la cancha a Makarte en lugar de Hofstetter para buscar más alternativas en ataque. El ingresado tuvo una primera intervención prometedora con un remate que tapó Crespo, mientras Alvarado aumentaba la presión y buscaba por diferentes caminos el gol que le permitiera igualar el global.

La oportunidad más clara llegó cerca de la media hora del segundo tiempo, cuando Miori asistió a Santiago Gutiérrez y el delantero sacó un potente remate cruzado. Crespo reaccionó de manera espectacular y evitó la caída de su arco; en la continuidad de la jugada, Speck volvió a probar, pero el arquero visitante también respondió. Fue una doble intervención decisiva para sostener la ventaja de Cipolletti en la serie.

Pese al empuje final y al esfuerzo por encontrar el gol que cambiara la historia, Alvarado no pudo quebrar la resistencia rionegrina y terminó despidiéndose de la posibilidad de jugar la final. El sueño para el "Torito" seguirá pero ahora en la révalida y su rival será Sportivo Las Parejas que consiguió meterse a la siguiente instancia de la misma. Cabe recordar que el elenco marplatense será el equipo mejor posicionado en los playoffs y tendrá ventaja deportiva en todos los partidos que dispute.

Síntesis:

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 2- Tomás Fernández, 3- Cristian Gorgerino, 4- Lucas Chiozza, 5- Tomás Federico, 6- Pablo Hofstetter, 7- Nahuel Speck, 8- Matías Pérez, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Ariel Castellano. DT: Pablo Martel.

Cipolletti: 1- Facundo Crespo; 2- Cristian González, 3- Nehuen García, 4- Nicolás Trejo, 5- Marcos Pérez, 6- Victor Manchafico, 7- Enzo Vallejos, 8- Andrés Almirón, 9- Martín Peralta, 10- Leandro Vella, 11- Gonzalo Lucero. DT: Fabian Enriquez.

Árbitro: Gustavo Federico Benites

Resultado: 0-0

Estadio: "José María Minella"

Fotos: 0223