Horror en Córdoba: un hombre de 48 años murió tras atragantarse con comida

Un hombre de 48 años murió trágicamente en la localidad de Río Segundo, Córdoba, después de atragantarse con un alimento que le provocó una obstrucción de las vías respiratorias.

Según replicó El Doce, el episodio ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la intersección de Yaciretá-Apipé y San Luis, en la mencionada ciudad del interior de Córdoba. Personal policial acudió al domicilio y encontró al hombre con serias dificultades para respirar debido a que un alimento obstruía sus vías respiratorias.

Ante la emergencia, los efectivos comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios mientras aguardaban la llegada del servicio médico. Posteriormente, el hombre fue llevado al hospital local para recibir atención.

Sin embargo, los profesionales constataron su fallecimiento y determinaron que la muerte se produjo por la obstrucción provocada por el alimento en la zona de la tráquea.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple de Río Segundo, encabezada por Patricia Baulies.