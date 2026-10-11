Encontraron el cuerpo de uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

El cadaver de Oscar Barbero, de 64 años, fue hallado este sábado en una playa de Las Toninas.

La búsqueda de los dos kayakistas desaparecidos desde el 21 de septiembre frente a las costas de Santa Teresita tuvo un desenlace trágico. El cuerpo encontrado el sábado en una playa de Las Toninas corresponde a uno de los hombres que habían ingresado al mar y de quienes no se tenían noticias hace casi tres semanas.

Mientras la Justicia investiga las circunstancias de la muerte de Oscar Barbero, de 64 años, continúa el operativo para localizar a Félix Mendieta, de 43.

Los kayakistas comunicaron a la dependencia local de la Prefectura Naval Argentina que tenían dificultades para retornar a la playa.

La confirmación se produjo durante la madrugada de este domingo, cuando la hija de la víctima reconoció la vestimenta y los objetos personales recuperados junto al cadáver. Según informó el portal especializado Pescare, la mujer se presentó ante las autoridades y confirmó que las pertenencias correspondían a su padre.

Cómo y dónde hallaron el cuerpo

El hallazgo había ocurrido el sábado, alrededor de las 9, a la altura de la calle 4 y la playa de Las Toninas, en el Partido de La Costa. Personal de Defensa Civil dio aviso a la Prefectura Naval Argentina, que dispuso el envío de efectivos al lugar. También intervinieron agentes de la Comisaría Sexta, quienes preservaron el sector para permitir el trabajo de los investigadores.

El cuerpo fue encontrado a la altura de la calle 4 y la playa de Las Toninas, en el Partido de La Costa.

Al momento de ser encontrado, el cuerpo vestía una campera negra y verde flúor, pantalón y botas de neoprene negros. Su avanzado estado de descomposición dificultó la identificación inicial, por lo que los investigadores comenzaron a analizar los elementos personales que llevaba consigo.

Entre las pertenencias había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Estos objetos resultaron fundamentales para vincular el hallazgo con la desaparición de los kayakistas y orientar las primeras averiguaciones.