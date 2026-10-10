Identificaron al hombre que murió ahogado en la playa Bristol de Mar del Plata

Un hombre de 88 años murió este viernes en la playa Bristol de Mar del Plata luego de arrojarse al mar desde una escollera. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por un testigo y personal de salud, no lograron salvarle la vida.

La víctima fue identificada como Orlando Oscar Escarra, de 88 años, quien tenía domicilio en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Según las primeras actuaciones, el episodio ocurrió el viernes 9 de octubre, cuando el hombre caminaba solo por la escollera. De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció la secuencia, llegó hasta la punta, se sentó y luego se arrojó al mar.

El testigo advirtió lo sucedido y, cuando la marea acercó al hombre hacia la orilla, comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Al arribar al lugar, efectivos de la Subcomisaría Casino encontraron a la víctima tendida en el suelo y a un hombre que intentaba reanimarla. Los policías continuaron con las maniobras hasta la llegada del personal de salud, que trabajó durante aproximadamente 40 minutos. Finalmente, el médico interviniente constató el fallecimiento.

En el lugar también se dispuso la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7, conducida por el fiscal Carlos Russo.

Además, se dispuso la realización de la autopsia con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento. Según la información policial, al momento de las primeras actuaciones no se habían localizado familiares del hombre.