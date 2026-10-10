Sacaron del mar a un hombre en la Bristol y murió pese a las maniobras de reanimación
El episodio ocurrió este viernes por la noche, en la zona de la Rambla de Mar del Plata. Personal médico del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre fue retirado del mar sin vida este viernes por la noche en la zona de la Playa Bristol. Pese a que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no lograron salvarlo.
De acuerdo a la información a la que accedió 0223, el episodio ocurrió cerca de las 21.30, en el sector de playa ubicado frente a la Rambla, en pleno centro de la ciudad.
Según la información preliminar, el hombre fue sacado del agua y recibió maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Cuando el personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el lugar, el hombre ya había fallecido.
Por el momento, no trascendieron datos sobre su identidad y se intenta determinar la edad, a la vez que se desconoce si se trató de un suicidio o un accidente.
Mientras la fiscalía de turno (Unidad Funcional de Instrucción -UFI- N.º 7) investiga las circunstancias en las que terminó en el agua, se espera la autopsia esta tarde para determinar las causales de muerte.
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