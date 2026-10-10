Sacaron del mar a un hombre en la Bristol y murió pese a las maniobras de reanimación

Buscan determinar si fue un accidente o la persona intentó quitarse la vida. Foto de archivo playa Bristol.

Un hombre fue retirado del mar sin vida este viernes por la noche en la zona de la Playa Bristol. Pese a que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no lograron salvarlo.

El episodio ocurrió este viernes por la noche, en la zona de la Rambla de Mar del Plata.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, el episodio ocurrió cerca de las 21.30, en el sector de playa ubicado frente a la Rambla, en pleno centro de la ciudad.

Según la información preliminar, el hombre fue sacado del agua y recibió maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Cuando el personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino en el lugar, el hombre ya había fallecido.

Personal médico del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento.

Por el momento, no trascendieron datos sobre su identidad y se intenta determinar la edad, a la vez que se desconoce si se trató de un suicidio o un accidente.

Mientras la fiscalía de turno (Unidad Funcional de Instrucción -UFI- N.º 7) investiga las circunstancias en las que terminó en el agua, se espera la autopsia esta tarde para determinar las causales de muerte.