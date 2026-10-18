Dramático: un joven cayó desde un acantilado en Mar del Plata cuando intentaban asistirlo

Un joven de 20 años sufrió politraumatismos este domingo al caer desde un acantilado en la zona norte de Mar del Plata. El episodio ocurrió cuando un equipo de emergencias se disponía a asistirlo, luego de que manifestara intenciones de quitarse la vida.

Según informaron fuentes oficiales a 0223, el joven se encontraba junto a su familia en inmediaciones de avenida Félix U. Camet y Cura Brochero cuando expresó que quería arrojarse. Su mamá permaneció a su lado, mientras que su tía cruzó hasta la base del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), ubicada frente al lugar, para pedir ayuda.

Cuando el personal de la ambulancia salió de la base y cruzaba la avenida para acercarse, el joven cayó desde el acantilado. El chofer fue el primero en llegar hasta él y comenzar las tareas de asistencia. En ese momento también arribó personal policial.

Los equipos iniciaron las maniobras de atención, inmovilización y contención hasta la llegada del grupo de Rescate. En el operativo intervinieron trabajadores del Same, Rescate, Defensa Civil y Policía.

El joven sufrió politraumatismos y recibió asistencia en el lugar. Además, se dio intervención al servicio 109 para articular el abordaje con el área de Salud Mental.