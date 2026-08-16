Murió un bebé de un año y medio que se atragantó con restos de carne durante una cena

El menor ingresó al hospital en estado cianótico e hipotónico debido a la falta de oxígeno y al compromiso neurológico.

Un bebé de un año y medio murió durante la madrugada del sábado luego de atragantarse con restos de carne durante una cena en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Según El Liberal, el episodio ocurrió en la noche del viernes, cuando la madre del pequeño, de 45 años, advirtió que su hijo no reaccionaba.

Acto seguido, la mujer trasladó al niño al Centro Integral de Salud Banda (Cisb). El menor ingresó en estado cianótico e hipotónico debido a la falta de oxígeno y al compromiso neurológico. Ante la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud dispusieron su derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi).

Ante la gravedad del cuadro que presentaba el menor, los profesionales de la salud dispusieron su derivación al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi).

Una vez en el segundo establecimiento hospitalario, los médicos realizaron maniobras de reanimación y asistencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, el bebé murió alrededor de las 0:30 del sábado.

Tras tomar conocimiento del fallecimiento, se solicitó la presencia de un médico policial, quien recomendó realizar una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

Por disposición del fiscal José Piña, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se practicará la autopsia. Además, se dispuso que los familiares sean entrevistados para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.