A días de casarse, internaron de urgencia a José Alperovich

Alperovich fue condenado a 16 años de prisión por la violación de su sobrina.

El ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, fue sometido a una operación por una complicación gastrointestinal y se encuentra internado en el Hospital Italiano. Según trascendió, la cirugía tuvo lugar en la tarde de este domingo, después de que el político presentara malestar.

Según informó TN, "ante los síntomas compatibles con apendicitis o alguna otra cuestión intestinal, se decidió trasladarlo a un sanatorio privado de primer nivel como es el Hospital Italiano".

Además, indicaron que en principio su entorno asoció su estado a nervios por el casamiento, su situación procesal o algún tipo de comida ingerida en la fiesta, pero la situación se agudizó hasta llegar a un problema de seriedad que requería una intervención en un centro de alta complejidad.

Este jueves pasado, luego de varios rumores de cancelación, Marianela Mirra y José Alperovich dieron el sí en Puerto Madero, donde el exmandatario provincial cumple el arresto domiciliario por haber violado a su sobrina. La ceremonia se desarrolló en forma armoniosa y sin la presencia de periodistas, aunque las cámaras lograron obtener dos imágenes de la unión.

Horas antes del evento, la campeona de la cuarta edición de Gran Hermano reconoció que no había nada malo en la comentada y criticada boda, aunque aclaró: “Este casamiento está previsto desde hace tiempo. No hay nada extraño, pero todo lo que dicen sobre la ostentación y el catering nos perjudica muchísimo”.