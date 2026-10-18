Tensión: así llegó a Retiro el micro de larga distancia apedreado que salió desde Mar del Plata

Tal como informó 0223, el viernes por la noche un micro de larga distancia, que había partido desde Mar del Plata, sufrió un apedreamiento cuando llegaba a la Terminal de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:10, cuando el colectivo de la empresa Tony Tour ingresaba por el acceso a la terminal, antes de la Villa 31. Para sorpresa de los pasajeros, varias piedras comenzaron a impactar contra la unidad y provocaron la rotura de tres ventanillas.

Los pasajeros que viajaban a bordo tenían las cortinas cerradas, por lo que no sufrieron lesiones a raíz de los impactos. El micro había partido a las 18 desde la Terminal de Mar del Plata y tenía previsto llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 22.

Uno de los pasajeros que vivió el hecho dialogó con 0223 y contó que las piedras impactaron en la parte baja del micro. Por su parte, no recibió ningún piedrazo y relató: “Zafé porque estaba arriba, si no me rompía la cabeza”.

Otros pasajeros compartieron imágenes de cómo quedó el micro al llegar a Retiro. En el video es posible observar los vidrios sobre los asientos, el piso y las cortinas de la unidad, que podrían haber lastimado a las personas a bordo.

Cabe mencionar que en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Retiro está lleno de efectivos policiales, pero no trascendió que se haya ubicado a los involucrados. Afortunadamente, nadie resultó herido.