Robó un auto, escapó a toda velocidad y chocó a una familia: abandonó el vehículo y salió corriendo

Esta madrugada, un delincuente escapó a toda velocidad tras robar un vehículo en el barrio Primera Junta de Mar del Plata y chocó a otro auto, en el que viajaba toda una familia.

Lejos de bajarse a corroborar el estado de salud de los pasajeros, el delincuente salió del auto y continuó la huida a pie. Afortunadamente, testigos aseguraron que todas las personas involucradas salieron ilesas.

El choque ocurrió en la intersección de las calles Córdoba y Formosa, y en un registro de las cámaras de seguridad de las viviendas de la cuadra se puede ver el momento preciso del impacto.

Como consecuencia, los vehículos quedaron notablemente destrozados, pero nadie sufrió heridas de gravedad. El delincuente logró escapar y aún no trascendió si las autoridades lograron localizarlo.