Cafeterías, restaurantes y vista al mar: así imaginan el futuro de las galerías del Casino

Mar del Plata tiene rincones que forman parte de su identidad, incluso cuando el paso del tiempo los deja esperando una nueva oportunidad. En ese escenario, un joven estudiante de Arquitectura puso sobre la mesa una idea para devolverle protagonismo a uno de los espacios más representativos de la ciudad: las galerías de los edificios del Casino, sobre la Rambla.

Se trata de Máximo Chinen, de 23 años, estudiante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que trabaja en restauración patrimonial y crea contenido en la cuenta de Instagram @mirarhaciaarriba.ba. A través de una publicación en redes sociales, compartió un plan para recuperar estos edificios y transformar sus galerías en un paseo peatonal comercial con vistas al mar.

El objetivo no sería solamente recuperar la apariencia de las construcciones, sino también devolverles vida cotidiana

“Hoy vengo a proponer un plan de restauración de estos hermosos edificios de Mar del Plata”, escribió Chinen al presentar la iniciativa, que invita a imaginar un nuevo uso para un sector de enorme valor arquitectónico e histórico.

La propuesta parte de una pregunta sencilla, pero capaz de abrir un debate sobre el futuro de la Rambla: “¿Qué pasaría si los edificios del Casino crean un espacio de paseo peatonal comercial similar al que encontramos en las ciudades europeas?”.

Máximo Chinen, un estudiante de Arquitectura de 23 años que trabaja en restauración patrimonial, presentó una propuesta para recuperar las galerías

La imagen que propone Chinen es la de un espacio donde la arquitectura histórica conviva con nuevas actividades comerciales y gastronómicas. La idea contempla cafeterías para hacer una pausa frente al mar, florerías y restaurantes que le den movimiento a las galerías y permitan recorrerlas desde otra perspectiva.

El objetivo no sería solamente recuperar la apariencia de las construcciones, sino también devolverles vida cotidiana, generar nuevos puntos de encuentro y aprovechar el potencial turístico de un sector privilegiado por su ubicación frente a la costa.

“Hoy vengo a proponer un plan de restauración de estos hermosos edificios de Mar del Plata”, escribió Chinen.

El valor patrimonial de la Rambla

El conjunto arquitectónico del Casino Central, el Hotel Provincial y la Rambla fue proyectado por el arquitecto Alejandro Bustillo y constituye uno de los símbolos urbanos más reconocibles de la ciudad. El Casino, además, está declarado Monumento Histórico Nacional.

La propuesta de Chinen se suma al debate sobre cómo preservar ese legado y, al mismo tiempo, adaptarlo a nuevas formas de uso. En paralelo, la Provincia de Buenos Aires lleva adelante un plan de renovación integral de la Rambla, que incluye trabajos en las recovas del Casino y el Hotel Provincial, con restauración de pisos, recuperación de locales, renovación de instalaciones e iluminación y mejoras en los espacios comunes.

En ese contexto, la iniciativa del joven estudiante abre otra pregunta: qué actividades podrían instalarse en las galerías para que, además de conservar su valor histórico, vuelvan a convertirse en un lugar de paseo y disfrute para marplatenses y turistas.

Con una publicación que combina arquitectura, patrimonio y una mirada sobre el futuro de la ciudad, Chinen busca despertar el interés por un espacio que forma parte de la memoria colectiva marplatense.

“Una de las ciudades más hermosas del mundo con un valor patrimonial incalculable”, expresó en su mensaje, antes de cerrar con una invitación directa: “¿Te gustaría verlo volver a brillar?”.