Del patinador a Jesús: el proyecto de un marplatense para animar a los personajes más icónicos de “La Feliz”

Hay personajes que parecen formar parte del paisaje de Mar del Plata. No hace falta conocerlos personalmente, alcanza con haberlos cruzado alguna vez para que, cuando aparecen en una imagen, algo resulte inmediatamente familiar.

Eso fue lo que buscó Franco Camargo cuando decidió animar, a su manera, dos figuras reconocibles de "La Feliz": el tradicional patinador de la costa y el particular Jesús que recorre las calles de la ciudad.

La idea no nació de un día para el otro. Camargo trabaja desde hace siete años como motion designer donde se dedica principalmente a la animación y edición de videos vinculados al diseño web. Pero su relación con la creación audiovisual viene desde mucho antes.

Desde adolescente aprendió de manera autodidacta y había comenzado a realizar trabajos propios relacionados con Mar del Plata. Sin embargo, llevar esas ideas a la animación demandaba un tiempo que no siempre tenía disponible.

"Antes si yo tenía que hacer un video así animado, no lo podía hacer solo. Iba a necesitar alguien que me haga el entorno, el personaje, el esqueleto y otros elementos".

Para retratar cuánto había cambiado el proceso, Camargo recordó uno de sus trabajos anteriores: Destino Frutal, un corto de apenas un minuto protagonizado por un hombre mayor que caminaba con una sandía. "Fuimos tres personas que lo hicimos y tardamos como un año", señaló.

La diferencia con sus trabajos más recientes fue enorme. Los cortos del patinador y Jesús los realizó solo y en apenas dos semanas.

Una idea que esperaba desde hacía un año

El patinador fue el primero. Camargo ya tenía la idea desde hacía aproximadamente un año, pero la había dejado de lado porque para llevarla adelante necesitaba coordinar el trabajo de distintas personas.

"Yo tenía planeado animar a mano", contó. El problema era que necesitaba "alguien que haga el personaje, que me haga el esqueleto".

La aparición de nuevas herramientas de inteligencia artificial le permitió volver sobre aquella idea. "Ahí dije: voy a probar a ver con la IA si puedo hacer algo", recordó.

El proceso comenzó con una animación extremadamente básica. Antes de tener un personaje terminado, Camargo armó lo que en animación se conoce como blocking: una especie de boceto en movimiento en el que podía utilizar formas geométricas para definir el recorrido y la cámara.

"El personaje no es el personaje, sino que es un cubo que se va moviendo, se establece el traslado de la cámara, la manejo yo como quiero que se mueva, pero todo muy resumido, con formas geométricas", detalló.

Después de ese proceso subía toda la información a una plataforma de inteligencia artificial para darle la estética que imaginaba. De esta forma definió el escenario, las características del personaje y las texturas.

El resultado apareció en apenas una semana y la respuesta en redes sociales terminó de convencerlo de que había encontrado un nicho para explotar. "Yo estaba acostumbrado a subir contenido, pero repercutió rápido y en un día había hecho cien seguidores", contó.

Camargo entendió entonces que el atractivo no estaba solamente en la técnica. "Hay algo ahí que a la gente le gusta, se siente identificada", sostuvo.

Y si había un personaje que podía generar identificación entre los marplatenses era Jesús.

Un milagro muy marplatense

El segundo corto nació aprovechando el impulso que había tenido el patinador. "Para mí son como los dos más conocidos y aproveché el envión del patinador para hacer el Jesús también", explicó.

Pero Camargo no quiso limitarse a mostrarlo caminando por la ciudad. Buscó darle una historia y, sobre todo, un toque de humor.

Su formación cinematográfica influyó en esa decisión. Estudió cine en la Malharro y siempre le había interesado que sus personajes tuvieran algo más que una simple aparición.

"Siempre me gustó mucho pensar la idea. No es simplemente mostrar el personaje y listo, sino contar algo que tenga que ver con el personaje", señaló.

Con el patinador, por ejemplo, había buscado mostrarlo tal como muchos marplatenses lo conocían: avanzando en patines, escuchando música y disfrutando del recorrido como si el resto del mundo no existiera.

Sin embargo, con Jesús eligió otro camino. En su versión animada, el personaje hacía un milagro muy particular: lograba detener el tránsito marplatense. Allí había "un chistecito" relacionado con la forma en que se maneja en Mar del Plata.

La inteligencia artificial también necesita de trabajo manual

Aunque la IA había permitido reducir notablemente los tiempos, Camargo dejó claro que no se trataba simplemente de escribir una indicación y esperar el resultado.

El trabajo empezaba con una búsqueda de referencias. "Establezco cómo quiero que sea el personaje, qué estilo. Después analizaba las imágenes, modificaba elementos y construía una descripción precisa y ahí sigo insitiendo hasta que veo algo que me convence y lo elijo", contó.

El verdadero desafío apareció cuando tenía que reproducir espacios reales de Mar del Plata. "La IA, para hacer cosas de cero, es fácil, anda bien, pero cuando hay que utilizar referencias reales, como por ejemplo la ciudad, ahí se complica", señaló.

El problema era que la herramienta podía modificar edificios o directamente inventar elementos. Por eso, para representar lugares reconocibles como el Casino, necesitaba trabajar con fotografías reales y posteriormente corregir los resultados.

Después llegaba otra etapa: "Hay mucha edición a mano para borrar cosas que no van, con errores, y que quede lo más parecido posible".

Los próximos personajes de Mar del Plata

El proyecto recién comenzó y Camargo ya tenía nuevas ideas para cuando regrese de un viaje que tiene previsto realizar durante un mes. Entre los posibles protagonistas aparece un conocido personaje del puerto, recordado por gritar títulos de noticias falsas. También mencionó El Olita y su Spiderman.

Personajes que los marplatenses reconocen al instante, lugares que forman parte de la memoria cotidiana y situaciones que, llevadas a la animación, adquieren una nueva dimensión.

Así, lo que comenzó como una prueba para comprobar hasta dónde podía llegar con las nuevas herramientas de inteligencia artifical, terminó convirtiéndose en una nueva forma de contar historias sobre Mar del Plata.