Tratamiento de la madera y restauración de vitrales: así avanzan las obras en la Catedral

Los trabajos de restauración en las puertas cancel de la Catedral de Mar del Plata continúan avanzando. Tras la intervención de una de ellas, ahora las tareas se concentran en las otras tres, con tratamientos destinados a recuperar la madera, preservar los vitrales y mantener las características originales de las piezas.

En el caso de las puertas dobles centrales, ya se realizó el tratamiento antipolilla mediante la desinsectación por inyección en los orificios de la madera, además de la consolidación estructural para reforzar el material afectado. La próxima etapa contempla el tratamiento de superficie con pigmentos naturales, que se utilizarán para lograr el acabado final.

Por su parte, la puerta cancel individual que resta intervenir se encuentra en un taller, donde atraviesa un proceso similar al aplicado en la primera puerta restaurada. Los trabajos sobre la madera están a cargo de Costanza Addiechi, mientras que la restauración del vitral es realizada por Pablo Schapira y Graciela Costa. En paralelo, también se renovó la caja cierrapuertas de piso.

Un proceso para preservar el patrimonio

La metodología de intervención comienza con un análisis de las patologías de la carpintería y un diagnóstico del estado de conservación. Entre otros aspectos, se evalúa la presencia de insectos, el grado de actividad de la afección y el nivel de daño estructural que presenta la madera.

A partir de ese relevamiento, se realiza la desinsectación mediante la inyección de productos en los orificios de emergencia. Luego, las piezas se envuelven en plástico para concentrar la acción del producto aplicado y se procede a la consolidación estructural de la madera.

Las etapas posteriores incluyen el tratamiento de superficie y la utilización de pigmentos naturales para reproducir la coloración original en las partes sustituidas. También se retiran los excesos de poliuretanos y tintas, y se aplican estucos elaborados a base de ceras animales, minerales y vegetales, combinados con pigmentos naturales para imitar el acabado final.

La intervención concluye con una terminación de la superficie mediante laca poliuretánica similar a la utilizada en el resto de las puertas durante una restauración anterior. Ese acabado había reemplazado al lustre original realizado con goma laca en escamas rubias.

De esta manera, los trabajos buscan recuperar y conservar elementos de gran valor patrimonial de la Catedral de Mar del Plata, mediante procedimientos que permiten tratar los daños de la madera y preservar tanto su aspecto como sus componentes ornamentales.