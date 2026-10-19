Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda pinchada

Las víctimas, dos de ellas hermanos, fueron embestidas por una Ford Ranger.

Un grupo de cinco jóvenes que viajaban en una Renault 9 por la Ruta Provincial 65, entre las localidades de Monje y Díaz, provincia de Santa Fe, protagonizaron una verdadera tragedia mientras intentaban cambiar una rueda pinchada al costado del camino.

Los cinco ocupantes habían descendido del vehículo cuando una Ford Ranger, conducida por un hombre que circulaba solo, impactó de lleno contra el auto estacionado. Como resultado, tres jóvenes murieron y los otros dos resultaron heridos.

El siniestro ocurrió el pasado sábado por la noche en el departamento de San Jerónimo y se tomó la vida de los hermanos Franco y Agustín Colman, de 26 y 29 años respectivamente, y Luis Suárez, de quien no trascendió la edad.

Según medios locales, las tres víctimas fatales se encontraban fuera del vehículo al momento del impacto y recibieron la peor parte del choque. En tanto, los otros dos perjudicados y el conductor de la camioneta sufrieron lesiones y debieron ser hospitalizados en el SAMCo de San Genaro.

Mientras la Justicia avanza en la reconstrucción del hecho, el conductor de la camioneta fue imputado en el marco de la causa que investiga el incidente. Todavía resta conocer, entre otras cosas, si la Ranger circulaba a exceso de velocidad al momento del impacto.