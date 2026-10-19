El Club Atlético Mar del Plata convoca sus socios a una asamblea general ordinaria

El Club Atlético Mar del Plata, bajo la presidencia de Claudio Giovanoni, anunció la convocatoria a una asamblea general ordinaria (AGO) tras el cierre del ejercicio 2026.

Después de una reunión de comisión directiva en la sede de Rivadavia 3358, se resolvió por unanimidad convocar a los socios a la asamblea que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el presidente y el secretario general.

2. Consideración de la memoria y balance general del ejercicio 2026, estado de resultados e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2026.

3. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.

4. Renovación total de las autoridades, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

5. Presentación de plan de obras proyectadas para el próximo año.

6. Fijación de la cuota social.

Se deja constancia de que la convocatoria se realizará conforme a lo dispuesto por el Estatuto Social, mediante la publicación en medios locales, cartel en sede y redes sociales oficiales, con la antelación estatutaria correspondiente.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente reunión siendo las 20:30 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad.