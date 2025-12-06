Todo se define el próximo sábado: Quilmes y Atlético Mar del Plata igualaron en la final de ida

El "Cervecero" y el "Decano" igualaron 1-1 en el José María Minella en el primer capítulo de la final anual de la Liga Marplatense de Fútbol.

En una tarde cargada de expectativa en el José María Minella, Quilmes y Atlético Mar del Plata igualaron 1-1 en un partido cerrado y friccionado desde el comienzo al final. De esta manera se definirá todo el próximo sábado 13 nuevamente en el Minella al nuevo campeón de la Liga Marplatense de Fútbol.

El primer tiempo no tuvo muchas emociones y parecía encaminarse hacia un cierre sin sobresaltos. Atlético Mar del Plata manejaba mejor la pelota y encontraba en Vértiz y Ramiro Rodríguez Acosta sus principales vías de ataque, aunque ambos remates fueron bien controlados por Puente. Quilmes, más replegado, esperaba su momento para golpear y lo encontró casi de manera inesperada en el cierre de la etapa inicial.

Cuando se jugaba tiempo cumplido, un pase atrás comprometió a Sebastián Nieto, que intentó despejar pero terminó rebotando la pelota en Vallejos, que presionó hasta el último instante. El rebote dejó a Bruno Lobasso en posición ideal y, tirándose al piso, empujó la pelota al arco vacío para poner el 1-0 parcial. Un golpe duro para el "Tricolor", que había sido más prolijo en el manejo del balón durante los primeros 45 minutos.

Pero la alegría cervecera duró apenas segundos. Al minuto del complemento, una pelota cruzada cayó en el área y, tras un rebote discutido entre Álvarez y el arquero Puente —con pedido de infracción incluido—, De Olivera apareció para empujarla al arco vacío y poner el empate. Una reacción inmediata que revitalizó al campeón defensor, que a partir de ahí encontró más fluidez en su juego.

Faguaga se transformó en el eje del fútbol del equipo de Quintas, mientras que Vértiz generaba peligro por los costados, exigiendo una buena respuesta de Puente en una de las chances más claras del segundo tiempo. De a poco, el partido se volvió más trabado, con lesiones, calambres y cortes constantes que frenaron el ritmo. Aun así, ambos equipos mantuvieron la intención de ir al frente, conscientes de la importancia de llegar con ventaja a la revancha.

La última jugada de riesgo fue para Atlético, que construyó una gran acción colectiva que dejó a Lazcano mano a mano dentro del área. Sin embargo, otra intervención decisiva de Puente sostuvo el empate y dejó a Quilmes con vida de cara al choque final.

El próximo sábado, a las 16 y nuevamente en el Minella, se definirá al campeón de la ciudad: el "Decano" va por el tricampeonato, mientras que el "Cervecero" busca volver a coronarse después de 17 años.

Fotos: Gentiliza Kris García