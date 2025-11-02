Atlético Mar del Plata sacó chapa y se quedó con un triunfo necesario en Necochea

Son victorias que se valoran más y se disfrutan el doble. Porque fue una mañana complicada para Atlético Mar del Plata, que arrancó perdiendo con Villa Díaz Vélez en Necochea, se quedó con 10 cuando arrancó el complemento, y cuando parecía que se le iba a hacer todo cuesta arriba, en una ráfaga lo dio vuelta, ganó por 2 a 1 y consiguió el primer triunfo en la Zona 6 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur.

Después de la derrota en el debut contra Deportivo Norte, para el "decano" era un partido vital. Y comenzó mal, porque más allá de tener mayo posesión de pelota, se encontró abajo en el marcador a los 22', cuando Juan Ignacio Calderón conectó por atrás luego de un centro y un desvío en el camino para superar a Sebastián Nieto y abrir el marcador. Con Dimas Morales como mejor intérprete, los marplatenses siguieron intentando pero casi no llegaron con peligro.

Encima, en el arranque del complemento vio la roja Luis Cufré y el panorama fue todavía más oscuro. A diferencia de lo esperado, el equipo de Qquintas mejoró, no dejó jugar a su rival y lo lastimó con los ataques por las bandas. Los cambios le dieron resultado y el ingresado Thomas Carrique marcó el empate a los 24'. El golpe fue claro para el local que no pudo reaccionar y se encontró abajo en el marcador. Seis minutos después de la igualdad, Dimas Morales capturó un despeje y puso el 2 a 1 final que le permite alcanzar a Norte en la cima de la tabla y mirar tranquilo la fecha libre de la próxima semana.

