Atlético MdP no lo pudo aguantar y se juega la clasificación en Olavarría

Aunque falten dos partidos, vale decir que pase lo que pase, Atlético Mar del Plata va a cerrar un 2025 más que a la altura. El conjunto de Martín Quintas tuvo que afrentar la ida de la final Anual de la Liga Marplatense de Fútbol y el primer partido ante Racing de Olavarría en los playoffs del Regional Amateur. Y los dos fueron 1 a 1. Ante el "chaira", se puso en ventaja en el primer tiempo y la visita alcanzó la igualdad. Serie totalmente abierta.

Con cinco futbolistas que jugaron ante Quilmes el sábado en el Minella, el "decano" hizo frente a uno de los candidatos de la región y sorprendió poniéndose en ventaja con una buena definición de Enzo Vértiz sobre la media hora. El capitán abrió el marcador para el local que se fue arriba al descanso.

En la segunda parte, los olavarrienses fueron más protagonistas, Atlético sintió el desgaste, fue haciendo cambios para refrescar el equipo y la visita lo igualó a los 21' con un desborde de Mujica que Luciano Rojas terminó sentenciando a Nieto. En el tramo final no pasó demasiado y el empate terminó estando bien para el desarrollo del encuentro, con todo abierto para la revancha de la próxima semana en el "José Buglione Martinese".

