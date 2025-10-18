Deportivo Norte le ganó a Atlético Mar del Plata en el debut del Regional Amateur

Deportivo Norte debutó en el certamen con una importante victoria fuera de casa ante Atlético Mar del Plata, uno de los candidatos del grupo. En un encuentro friccionado y con pocas situaciones claras, los dirigidos por el “Negro” Santillán se impusieron por 2-1 en el estadio “Pichi Fullaondo” y comenzaron el camino con tres puntos fundamentales.

El inicio del partido estuvo lejos de ser atractivo. Ambos equipos se mostraron más preocupados por la disputa física que por generar juego. A los 16 minutos llegó la primera polémica: Astiz fue derribado dentro del área por Lazcano y el árbitro cobró penal para Norte. Sin embargo, Leonardo Fredes no pudo aprovechar la chance, ya que su remate se estrelló en el palo izquierdo del arquero local, que se había lanzado al otro lado.

Atlético recién respondió sobre los 24 minutos, cuando Vertiz tuvo una clara ocasión tras un centro desde la derecha, pero su remate fue salvado en la línea por Fortete. Esa fue la jugada más clara de un primer tiempo chato, que se fue al descanso sin goles y con la sensación de que el duelo podía destrabarse con una genialidad individual.

Y esa chispa llegó en el complemento. A los 17 minutos, tras una gran jugada colectiva por el medio, Joaquín González combinó con Fermín Iriarte, quien desbordó y lanzó un centro perfecto al punto penal. El propio González apareció para definir con una tijera espectacular y marcar el 1-0 parcial, en una acción que levantó a todo el banco visitante.

Con la ventaja a su favor, Deportivo Norte se hizo fuerte en defensa y esperó su momento para liquidarlo. A los 35 minutos, Fredes presionó alto tras una mala salida del arquero local y con algo de fortuna —y la ayuda del travesaño— puso el 2-0 que parecía sentenciar la historia. Aunque Atlético descontó rápido gracias a De Olivera tras una pelota parada, el equipo de La Perla supo resistir los últimos minutos.