Roban herramientas y allanan una casa de urgencia: un detenido

Un allanamiento de urgencia solicitado por la fiscalía de Flagrancia permitió aprehender a un hombre de 40 años y recuperar algunos elementos sustraídos en una vivienda del barrio Malvinas Argentinas.

Elevador de placas recuperado.

Fue personal de la comisaría sexta el que intervino en una denuncia por la presunta sustracción de herramientas en una vivienda ubicada en Santa Cruz al 7600. La víctima, propietaria del inmueble, aportó registros fílmicos y documentación que acreditaría la preexistencia de los elementos.

“En el operativo ordenado se recuperó una elevadora de placa y aprehendió a un sujeto”, informaron autoridades policiales.

Tiene 40 años.

El imputado fue notificado de la formación de causa y trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.