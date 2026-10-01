Le robó la mochila a una mujer y lo aprehendieron cerca del Centro de Monitoreo

Un hombre de 39 años acusado de robarle la mochila a una mujer fue aprehendido el miércoles a la noche por personal policial y de la Patrulla Municipal a cien metros del lugar y fue imputado del delito de hurto en grado de tentativa.

Efectivos del Comando de Patrullas Norte brindaron colaboración tras un llamado al 911 al personal de la Patrulla Municipal que, en la zona de Guido y Vieytes, tenía reducido al acusado del hecho.

El hombre había sido señalado como autor de la sustracción de una mochila por una personal que auxilió a la víctima tras el ataque sufrido en la avenida Juan B. Justo y Guido: desde allí iniciaron una recorrida hasta localizar al sospechoso.

La damnificada reconoció la mochila como propia, manifestó que en su interior se encontraba su billetera con documentación personal e identificó al hombre demorado como quien habría sustraído sus pertenencias.

El sujeto fue notificado de la formación de una causa penal y este jueves prestará declaración ante el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente en Tribunales.