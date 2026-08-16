El robo y hurto a comercios creció más de un 30% en Mar del Plata: las zonas más afectadas

En el segundo trimestre se recepcionaron 239 denuncias por robos y hurtos a comercios.

Abril, mayo y junio, ese es el trimestre analizado en el segundo informe que en las últimas horas presentó el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito y, más allá de la decisión tomada hace dos años de no presentarlos de manera mensual, permite concluir que entre períodos consecutivos los robos y hurtos a comercios crecieron un 31 por ciento.

En el segundo trimestre se recepcionaron 239 denuncias por robos y hurtos a comercios, un 31 por ciento más que las 182 del primer trimestre. En el informe se destaca el crecimiento de la proporción de robos que tuvo un 83 por ciento del total contra un 17 de hurtos.

En 43 casos, los delincuentes estaban armados, de acuerdo al informe.

El informe destaca que en 171 casos no había personas en el interior de los locales y que el segmento horario con más hechos fue entre las doce de la noche y las ocho de la mañana con 111. Entre las ocho y las dieciséis fueron 63 y entre las dieciséis y las veinticuatro fueron 65.

En 43 casos se mencionó la presencia de un arma de fuego y en apenas 4, la presencia de otro tipo de arma. Con relación a los hurtos, un total de 36 fueron bajo la modalidad “mechera”.

Los comercios comenzaron a instalar rejas para hacerle frente a la inseguridad.

Las zonas más asaltadas

Para quienes piensan medidas de prevención es importante conocer los datos de las zonas más afectadas, más allá que este informe muestra cuál fue el panorama hace más de dos meses. En ese lapso el sector más complicado estuvo delimitado por las calles Alvarado, Entre Ríos, Carlos María de Alvear y Patricio Peralta Ramos.

Cómo es habitual, los barrios con más denuncias por robo y hurto a comercios entre abril y junio fueron el centro (58), la zona de la vieja terminal, San José y Peralta Ramos Oeste.