Buscan más bienes que robaron de una casa tras la muerte del propietario

La investigación por la sustracción de varios bienes, incluyendo un automóvil, de un hombre que falleció a principio de agosto sigue adelante para establecer con certeza la totalidad de los faltantes de la casa que R.P. habitaba en el barrio Colinas de Peralta Ramos.

El hombre de 55 años murió el 4 de agosto pasado y quince días más tarde un hermano descubrió que el inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Figueroa Alcorta y Soler había sido “vaciado” por lo que denunció el hecho en la comisaría tercera.

El auto fue recuperado.

A partir de distintas tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales y testimonios vecinales, los investigadores lograron identificar a una mujer de 41 años: era quien tenía acceso a la vivienda en virtud de una relación sentimental previa y de haberse desempeñado como encargada de la limpieza del inmueble.

“Más allá del fin de la relación tenía las llaves y fue captada cuando se llevó el rodado de la víctima y con ayuda de una camioneta cargó un montón de pertenencias de la casa”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

Algunos de los bienes hallados.

Tal como se informó, tras el pedido de la fiscal Florencia Salas, la Jueza de Garantías Rosa Frende autorizó el allanamiento y registro del domicilio ubicado en Marconi casi Quintana. Durante el procedimiento se secuestraron dos televisores, un parlante, un sommier, una consola PlayStation 5 con dos joysticks, un compresor, herramientas de mano, un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora, ventiladores, una pistola de airsoft, documentación de una vivienda y un automóvil Peugeot 308 convertible.

En virtud de la pena en expectativa que tiene el delito imputado y la falta de antecedentes penales de la imputada no se efectivizó su aprehensión por el momento. La investigación continúa para establecer el destino del resto de los bienes sustraídos y el llamado a indagatoria de la acusada por hurto calamitoso.