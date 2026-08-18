Robó prendas en el shopping y lo descubrieron

Un hombre de 37 años que sustrajo tres prendas de vestir de un local del shopping Los Gallegos fue aprehendido este martes por personal policial luego de que lo retuviera empleados del área seguridad.

Fueron efectivos que cumplían tareas de Policía Adicional (Pol.Ad) en el lugar los que redujeron al sujeto que había ingresado por la puerta ubicada en Catamarca entre Rivadavia y Belgrano.

Tiene 37 años.

“En su poder hallaron tres prendas por un valor de 300 mil pesos y lo trasladaron a la comisaría tercera donde se labraron las actuaciones correspondientes”, informaron autoridades policiales.

En el marco de una causa por hurto quedó alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán y en las próximas horas prestará declaración en Tribunales