La engañaron para que baje del auto y robarle el celular

Un hombre de 30 años que se metió en el auto de una mujer para robarle el celular fue aprehendido por personal policial en el centro de la ciudad mientras que su cómplice se dio a la fuga.

Elementos secuestrados.

Los oficiales redujeron al sujeto en la avenida Independencia entre 25 de Mayo y Luro, luego de que una mujer lo sorprendiera dentro de su vehículo mientras presuntamente sustraía pertenencias.

“Según la investigación, otro individuo habría engañado previamente a la víctima para hacerla descender del automóvil y luego escapar”, informaron autoridades policiales.

Tiene 30 años.

Durante el procedimiento se secuestraron tres celulares, uno de los cuales fue reconocido por otra persona como de su propiedad.

Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa por hurto en grado de tentativa, encubrimiento y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.