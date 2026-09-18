Le arrebató la cadena de oro a una turista
Tiene 26 años. Lo atraparon en Playa Popular. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un sujeto de 26 años que el viernes a la tarde le robó la cadena de oro a una turista que paseaba por la costa fue aprehendido por personal policial y de Prefectura Naval Argentina y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Autoridades policiales informaron que el hecho se registró en la zona de Viamonte y la costa cuando el delincuente le arrebató la cadena a la mujer de 58 años que caminaba por el lugar.
Los efectivos del Comando de Patrullas Norte y los prefectos que estaban en la zona lo persiguieron e interceptaron en la zona de playa Popular.
Una vez labradas las actuaciones de rigor desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de causa penal por robo y su alojamiento en la alcaidía penitenciaria de Batán.
Temas
Lo más
leído