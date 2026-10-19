Kicillof inauguró un centro de desarrollo infantil y entregó nuevas viviendas

Kicillof en la apertura del nuevo espacio para las infancias de Castelli.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes en Castelli la inauguración de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y la entrega de 10 viviendas en el barrio Juan Carlos Zocchi. Ambos proyectos habían sido paralizados por el Gobierno nacional.

Durante su visita al distrito el mandatario estuvo acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Francisco Echarren.

El intendente Echarren, la ministra Batakis y Kicillof con una de las familias de Castelli receptora de una nueva vivienda.

“Mientras en el país se destruye el tejido social, le piden a nuestro pueblo paciencia y esfuerzo: lo que necesitamos es un presidente que gobierne para los argentinos y no para los grandes poderes internacionales”, expresó Kicillof durante su discurso. “Desde la provincia de Buenos Aires trabajamos para que los compromisos se traduzcan en realidades concretas: queremos construir un futuro mejor y con más justicia social para todos y todas”, agregó el mandatario.

Estuvieron presentes también junto a Kicillof el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; su par de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director provincial de Agricultura, Mariano Pinedo; el intendente de General Guido, Carlos Rocha; el dirigente Osvaldo Goicoechea, funcionarios y funcionarias locales.

Centro de Desarrollo Infantil en Castelli

La obra del CDI contaba con un 70% de avance cuando fue interrumpida. La provincia la reactivó en septiembre de 2025 y, con una inversión de $235 millones, finalizó el edificio que cuenta con capacidad para recibir a más de 200 niños y niñas de entre 45 días y 4 años.

El espacio posee 325 metros cuadrados, aulas y espacios de recreación al aire libre, sala de estimulación y sala sensorial.

El ingreso al nuevo centro de desarrollo infantil de Castelli.

Viviendas

En tanto, las 10 viviendas habían sido abandonadas a pesar de tener en su momento un 67% de avance. Las obras fueron retomadas a través del programa bonaerense Completar, destinando más $324 millones.

Las casas poseen una superficie de 64 metros cuadrados y cuentan con redes de electricidad, agua, pluvial, cloacas y alumbrado público. Además, se entregaron 121 títulos de propiedad gratuitos a vecinos y vecinas de distintas localidades del distrito.

Una de las 10 nuevas viviendas entregadas en Castelli por la gobernación bonaerense.

Nuevo centro logístico municipal en Castelli

Durante la jornada, se inauguró también el nuevo centro logístico municipal, un espacio destinado a centralizar las herramientas, los materiales y la flota vehicular utilizados para las tareas de mantenimiento y limpieza en los barrios.

Además, se entregó un camión de caja abierta para la recolección de residuos, indumentaria para trabajadores del sector, bolsones big bag, plantas nativas para espacios públicos y bicicletas para impulsar el turismo sustentable en la ciudad.

Corte de cintas en Castelli para abrir el centro logístico del municipio.

Computadoras para jóvenes estudiantes de secundaria

Además, se otorgaron netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes de escuela secundaria y de educación especial del municipio.

También se distribuyeron árboles frutales y plantines para productores e instituciones educativas de la región, así como árboles nativos, composteras domiciliarias y luminarias LED para las familias adjudicatarias de las viviendas.