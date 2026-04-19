Inversión social en Castelli: acuerdos para deporte, niñez y adultos mayores

La reunión del intendente de Castelli con funcionarios del gobierno bonaerense.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, mantuvo un encuentro con el intendente de Castelli, Francisco Echarren, en el que concretó la firma de una serie de convenios orientados a ampliar la inversión social en el distrito, con eje en infraestructura comunitaria y programas destinados a distintos grupos etarios.

De la reunión también participaron la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, y la secretaria de Desarrollo Social local, Eugenia Macías, en el marco de una agenda centrada en el fortalecimiento de políticas públicas en el territorio.

Futura tribuna para el campo de deportes del Club Deportivo Castelli

Uno de los acuerdos principales prevé una inversión provincial superior a los 115 millones de pesos para avanzar en la finalización de la tribuna del campo de deportes del Club Deportivo Castelli, una institución emblemática de la ciudad que recientemente celebró su 108º aniversario.

La firma de este convenio contó además con la presencia del subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, junto al presidente del club, Julián Coronel, y el integrante de la comisión directiva, Martín Bourras.

Becas para adultos mayores

En paralelo, se rubricó un acuerdo en el marco del programa Mayores Bonaerenses Activos, que contempla la asignación de 50 nuevas becas destinadas a promover la participación de personas mayores en actividades recreativas y comunitarias que se desarrollan en espacios municipales.

Subsidio para espacio de niñez y adolescencia

Asimismo, se estableció la entrega de un subsidio de 15 millones de pesos para el fortalecimiento de espacios comunitarios vinculados a la niñez y la adolescencia. Los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento para la biblioteca infanto-juvenil del Parque de los Niños, así como para el dispositivo territorial comunitario DTC-Gigante Azul, que trabaja con niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de sostener y ampliar este tipo de políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el entramado comunitario en el distrito.