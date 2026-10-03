Fatal accidente en ruta 2: murió un joven de 29 años tras un choque múltiple

Así quedó uno de los vehículos involucrados en el nuevo fatal siniestro sucedido en ruta 2. (Foto infozona.com.ar)

Un joven de 29 años murió durante la madrugada de este sábado luego de un choque múltiple registrado en ruta 2, a la altura del kilómetro 176, en jurisdicción de Castelli. El hecho tuvo lugar apenas 48 horas después de otro fatídico siniestro sucedido en la misma carretera pero en el partido de Brandsen, donde también perdió la vida una persona.

Esta última tragieda vial involucró a un Volkswagen Voyage, una Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180. De acuerdo con la información difundida sobre el hecho, los tres vehículos terminaron en el cantero central de la autovía.

La víctima viajaba en el Volkswagen Voyage y falleció como consecuencia de las lesiones sufridas en la colisión.

Luego del impacto, una ambulancia del hospital de Castelli llegó al lugar para asistir a los involucrados. Los ocupantes de la camioneta y el conductor del camión fueron evaluados por el personal médico y no necesitaron ser trasladados, ya que no presentaban lesiones.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y se preservaba la escena, se aguardó la intervención de policía científica para realizar las pericias destinadas a establecer cómo se produjo la colisión.

La investigación quedó a cargo de la ayudantía fiscal de Castelli, dependiente del departamento judicial de Dolores, y se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Homicidio culposo”.

Las circunstancias que derivaron en el choque permanecen bajo investigación y serán las pericias las que permitan determinar la mecánica del accidente.