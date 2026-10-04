Quién era el joven de 29 años que murió tras un brutal choque en la Autovía 2

La comunidad de Castelli atraviesa horas de conmoción luego de conocerse la identidad del joven que perdió la vida este sábado por la mañana en un violento choque registrado sobre la Autovía 2.

La víctima fue Lucas Matos, de 29 años, vecino de la localidad, quien se desplazaba en un Volkswagen Voyage al momento del siniestro. Debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro de salud.

Cientos de amigos, familiares y vecinos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y dolor tras la pérdida de una persona muy quería en la comunidad de Castelli. A las siglas Q.E.P.D le siguieron frases de apoyo para Fernanda, Melitón y el resto de su familia.

El accidente se produjo durante la mañana del sábado 3 de octubre, en el kilómetro 176 de la Autovía 2, en sentido hacia Mar del Plata. Por motivos que todavía son materia de investigación, el Voyage en el que circulaba Matos colisionó con una Ford Ranger y un camión Volkswagen 13.180. Luego del impacto, los tres vehículos quedaron sobre el cantero central de la autovía.

La camioneta era conducida por María Casamayor, mientras que el camión estaba al mando de Gastón Maximiliano Coppola, de 46 años, domiciliado en San Vicente.

A diferencia de Matos, los ocupantes de los otros vehículos no sufrieron heridas de consideración. Una ambulancia del Hospital de Castelli llegó hasta el lugar y los profesionales médicos evaluaron a las personas involucradas, sin que fuera necesario trasladarlas.

La Justicia investiga las causas

Tras el siniestro, efectivos del Destacamento Vial Castelli trabajaron en el lugar y resguardaron la zona para permitir el desarrollo de las pericias de Policía Científica.

La causa fue iniciada bajo la carátula de “homicidio culposo”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, dependiente del Departamento Judicial Dolores.

Ahora, los investigadores deberán establecer cómo se produjo la colisión y cuál fue la secuencia previa al impacto que terminó con la vida del joven castellense.