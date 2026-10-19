Confirmaron multa a empresa que construyó casi 400 metros cuadrados sin autorización

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías rechazó la apelación que presentó una empresa contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional N°1 que rarificó la multa de más de cuarenta millones de pesos dispuesta por el Juzgado Municipal de Faltas N°3 de General Pueyrredón por una construcción sin permiso previo.

El 7 de enero de 2025 inspectores del Departamento de Fiscalización de Obras documentaron en acta 762.361que se constituyeron en un inmueble en la zona de Balcarce al 5900 y constataron que se estaba ejecutando una obra de 383 mts2. con destino a depósito sin permiso municipal previo con un avance del 75% de la misma.

Se rechazó la apelación

El informe técnico adjunto da cuenta que la superficie total ampliada sin permiso municipal ascendió a 383 mts.2, presentando 153,20mts2 de Factor de Ocupación de Suelo y 113mts2 de Línea de Frente Interno antirreglamentario, respectivamente, y una demolición 28mts2 ejecutada sin permiso.

La Sala II entendió que la Municipalidad de General Pueyrredón “en ejercicio de la autonomía comunal que detenta ha sancionado una conducta antirreglamentaria en materia edilicia de acuerdo con los objetivos y principios contenidos en ley de ordenamiento territorial y uso del suelo.

Lo resolvió la Sala II.

Para los Jueces Juan Pablo Lódola y Adrián Angulo, la conclusión apelada “no puede tachársela de arbitraria dado que dicha calificación legal es de aplicación restringida no apta para cubrir las discrepancias de las partes respecto de los fundamentos de hecho, prueba y derecho común y procesal a través de los cuales los jueces de la causa apoyaron sus decisiones en el ámbito de su jurisdicción”.

En la sentencia confirmaron la decisión del Juzgado en lo Correccional N°1. que rarificó el acto administrativo sancionatorio emanado del Juzgado Municipal de Faltas N°3 de General Pueyrredón, que impuso la sanción de multa de $40.342.911 por la obra antirreglamentariamente ejecutada en el inmueble señalado.