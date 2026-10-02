Conmoción: abrieron la tumba de un bebé y no hallaron sus restos

Una familia que recorría el sector de tierra del Cementerio Municipal de Santa Fe descubrió que la sepultura de un bebé de dos meses estaba abierta. El hallazgo motivó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación para determinar quién removió la tierra y dónde están los restos. "La sepultura sí estaba abierta, es la certeza y el dato objetivo", confirmó la directora ejecutiva del predio, Luz Balbastro, tras constatar la situación en el lugar.

El macabro descubrimiento que realizó una familia

La madre del bebé acudió al predio municipal para realizar el procedimiento de exhumación y trasladar lo que quedaba a un nicho resguardado. Las autoridades colocaron una lápida para cerrar el proceso administrativo a pedido de la progenitora. "Terminamos la inhumación con el nicho y la lápida, como dándole dignidad a un proceso que evidentemente es doloroso", expresó la funcionaria sobre la dolorosa jornada que le tocó atravesar a la familia.

La tumba fue profanada recientemente.

La fiscalía investiga si existió una sustracción deliberada de los restos o si alguna persona manipuló la fosa en los días previos. La madre aportó indicios sobre posibles sospechosos que quedaron asentados en la causa penal. "Ella nos dio indicios que preservo porque entiendo que están dentro de la investigación", explicó Balbastro al ser consultada sobre las hipótesis que maneja la Justicia tras las declaraciones tomadas en la sede policial.

El esclarecimiento del caso suma dificultades operativas porque la parcela en tierra no cuenta con cámaras de seguridad en sus inmediaciones. Si bien el predio de 11 hectáreas aumentó su monitoreo de 6 a 14 dispositivos, esa zona no registra movimiento en video. Las autoridades señalaron que no existen antecedentes similares en el cementerio y orientaron las sospechas hacia un conflicto intrafamiliar motivado por disputas previas.

La madre aportó indicios sobre posibles sospechosos.

La investigación continuará a cargo de la fiscalía de turno para identificar a los responsables de la profanación en el predio santafesino. La querella espera el avance de las pericias para saber qué ocurrió con el cuerpo de la criatura desde que fue enterrado. Mientras tanto, el personal del cementerio reordenó los controles en los ingresos para evitar nuevos episodios de vandalismo en las sepulturas.