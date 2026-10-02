Escándalo: usaron baldes de glifosato para cocinar en la Fiesta del Chorizo a la Pomarola

El pequeño pueblo de La Colina, ubicado en General La Madrid, celebró sus 115 años con la primera edición de la "Fiesta del Chorizo a la Pomarola". El evento gastronómico reunió a vecinos y visitantes, quienes disfrutaron de la preparación de 1.000 chorizos cocinados en un paellero de tres metros instalado en la plaza José Hernández.

Sin embargo, la celebración generó controversia luego de que un asistente capturara en video a los cocineros utilizando un balde con la inscripción "GLIF", abreviatura de glifosato, para trasladar los chorizos y las verduras hacia la paellera. Esta imagen se viralizó en redes sociales y desató críticas por el riesgo sanitario que implicaría el uso de un recipiente destinado a agroquímicos para manipular alimentos.

Desde el Municipio de General La Madrid confirmaron que dichos baldes, que contenían restos de un producto fitosanitario comercializado hace más de 20 años, fueron usados "de manera inadecuada para el traslado de alimentos". Además, asumieron "la responsabilidad absoluta" por la falta de supervisión y control durante el evento y aseguraron que se encuentran realizando las averiguaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido.

En un comunicado oficial, el gobierno local expresó: "Lamentamos profundamente lo ocurrido, pedimos sinceras disculpas a los vecinos y reafirmamos nuestro compromiso de extremar los controles en la manipulación de alimentos en futuros eventos, adoptando las medidas pertinentes para evitar que un hecho de estas características vuelva a repetirse".

Es importante destacar que la Ley Nacional 27.279 y el Decreto Provincial 1152/13 prohíben expresamente la reutilización de envases vacíos de agroquímicos para cualquier otro fin que no sea su reciclado a través del sistema Campo Limpio.

Desde el bloque de concejales Fuerza Patria, oposición al intendente Martín Randazzo (UCR), manifestaron su preocupación y exigieron un rápido esclarecimiento: "Ante esta grave situación, consideramos que es urgente el esclarecimiento de los hechos por parte del Departamento Ejecutivo, y que las autoridades competentes determinen si existió riesgo sanitario y las responsabilidades que eventualmente correspondan. Entendemos que la salud pública exige transparencia, responsabilidad y, sobre todo, respuestas inmediatas".