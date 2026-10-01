Mató a su novia, simuló un suicidio y se profugó: lo encontraron en la casa de la abuela

La Policía de la Provincia de Buenos Aires acaba de detener en Tigre al principal sospechoso por el femicidio de Aixa, la joven de 20 años que fue hallada ahorcada en su casa en la localidad de Dique Luján.

Se trata de su pareja, Alejandro Daniel Sofía, quien se encontraba prófugo desde el momento del crimen. Según trascendió, el joven de 25 años tenía denuncias previas por violencia tanto de Aixa como de otras cuatro mujeres. Había salido de la cárcel hace dos meses y vuelto a contactar a la víctima, con quien ya había terminado su relación.

El presunto femicida había subido un estado de WhatsApp en el que se despedía de sus conocidos y daba a entender que iba a terminar con su vida. Hace instantes la Policía lo encontró en la casa de su abuela, a pocos metros del lugar del crimen. Según contó la fiscal, presente en el momento de la detención, esa vivienda ya había sido allanada antes y el hombre no había sido encontrado.

En el medio del procedimiento se registraron incidentes entre la familia, los amigos y los vecinos de Aixa, quienes con toda la furia atacaron la vivienda de la abuela del sospechoso, quien lo protegió hasta ser encontrado.

"Hoy lo cuento, mañana no sé"

Aixa y el sospechoso mantenían una relación hace más de un año. Según su familia, en el último tiempo la joven decía que se habían separado, pero una amiga de ella confirmó que habrían retomado el vínculo en los últimos días.

La víctima había denunciado a Sofía por violencia de género en otras oportunidades y tenía una restricción de acercamiento. Varios testigos del entorno aseguraron haber visto cómo el hombre la violentaba y agredía en la vía pública. Incluso vecinos y el padre de Aixa lo habían denunciado por ese tipo de hechos.

Hace algunos meses la víctima había publicado en sus redes sociales un mensaje aterrador: “La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. Hoy, lo cuento; mañana, no sé”.

Sofía había estado preso hasta hace dos meses por los delitos de lesiones y amenazas. Tiene antecedentes por robo y violencia, y según allegados a la víctima, “fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género”.

Hace poco tiempo el hombre salió en libertad y volvió a contactarla. Según la investigación, hay testigos que los vieron juntos caminando por el barrio el pasado martes. Esa misma noche Aixa fue atacada y asesinada.